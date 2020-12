Merkel rompe la solidarietà europea sui vaccini: Berlino compra 30 mln di dosi extra (Di lunedì 28 dicembre 2020) Altro che piano europeo, dosi simboliche da distribuire ai Paesi membri e coordinamento tra i vari governi dell’Ue. La Germania, in barba alla tanto decantata solidarietà europea – probabilmente buona solo a decorare le facciate di Berlino – ha acquistato 30 milioni di dosi del vaccino anti Covid di sua spontanea volontà. Ovvero: bypassando gli accordi InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 28 dicembre 2020) Altro che piano europeo,simboliche da distribuire ai Paesi membri e coordinamento tra i vari governi dell’Ue. La Germania, in barba alla tanto decantata– probabilmente buona solo a decorare le facciate di– ha acquistato 30 milioni didel vaccino anti Covid di sua spontanea volontà. Ovvero: bypassando gli accordi InsideOver.

SeratEnrico : RT @GiancarloDeRisi: Unione europea? Finché conviene ai tedeschi. Per il vaccino, la Germania rompe il patto con l'Europa e acquista privat… - giovannicorosez : RT @GiancarloDeRisi: Unione europea? Finché conviene ai tedeschi. Per il vaccino, la Germania rompe il patto con l'Europa e acquista privat… - GiancarloDeRisi : Unione europea? Finché conviene ai tedeschi. Per il vaccino, la Germania rompe il patto con l'Europa e acquista pri… - 202020Giacomo : @SianiPaolo @Deputatipd - Papaverargemo : @Miss_FrancyM Il fatto è che a Germania nessuno dice mai cosa fare. Invece Germania rompe il cazzo dappertutto ma n… -

Ultime Notizie dalla rete : Merkel rompe Germania, Merkel rompe la solidarietà europea sui vaccini InsideOver Vaccino, la Germania va per conto proprio: rompe il patto e compra 30 milioni di dosi

Il patto europeo sui vaccini esiste ancora oppure ormai è diventato carta straccia ? Probabilmente è valida la sconda, ...

Germania compra altri vaccini Pfizer-BioNTech/ Rompe patto Ue e tratta con Moderna

Germania rompe patto Ue su vaccini anti Covid e compra ulteriori 30 milioni di dosi da Pfizer-BioNTech. Ma tratta anche con Moderna per una fornitura extra.

Il patto europeo sui vaccini esiste ancora oppure ormai è diventato carta straccia ? Probabilmente è valida la sconda, ...Germania rompe patto Ue su vaccini anti Covid e compra ulteriori 30 milioni di dosi da Pfizer-BioNTech. Ma tratta anche con Moderna per una fornitura extra.