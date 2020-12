Mercato Juventus, l’indizio social di Morata fa sognare i tifosi (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Juventus ha intenzione di regalare un terzino sinistro ad Andrea Pirlo durante la prossima sessione di Mercato. Nelle idee dei dirigenti c’è anche il nome di Marcos Alonso, ormai fuori dal progetto del Chelsea. Un post di Alvaro Morata, oggi, ha infiammato i tifosi. Lo spagnolo avrebbe scritto un messaggio molto ambiguo all’ex Fiorentina, con il quale ha condiviso l’esperienza al Chelsea. Mercato Juventus: il post di Morata infiamma i tifosi “Auguri fratello, spero di vederti presto”. Ha scritto l’attaccante direttamente su una foto nella storia di Instagram che lo ritrae in compagnia del terzino. Leggi anche:Juventus, che bordata a Ronaldo: “Giocatore del secolo? Premio da ricchi” Inoltre, il procuratore del calciatore, Fali ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 28 dicembre 2020) Laha intenzione di regalare un terzino sinistro ad Andrea Pirlo durante la prossima sessione di. Nelle idee dei dirigenti c’è anche il nome di Marcos Alonso, ormai fuori dal progetto del Chelsea. Un post di Alvaro, oggi, ha infiammato i. Lo spagnolo avrebbe scritto un messaggio molto ambiguo all’ex Fiorentina, con il quale ha condiviso l’esperienza al Chelsea.: il post diinfiamma i“Auguri fratello, spero di vederti presto”. Ha scritto l’attaccante direttamente su una foto nella storia di Instagram che lo ritrae in compagnia del terzino. Leggi anche:, che bordata a Ronaldo: “Giocatore del secolo? Premio da ricchi” Inoltre, il procuratore del calciatore, Fali ...

MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Corriere della Sera: Milik piace ad Inter e Juventus, il Napoli chiede 18 milioni - apetrazzuolo : MERCATO - Bianchin: 'Milik? La storia della Juventus dice che non sono stati presi giocatori a 15 milioni, quando p… - Domenico1oo777 : RT @juventusfans: Chiarimenti e prove di distensione tra #Agnelli e #ADL nel vertice di Firenze in cui si è parlato di diritti tv e ingress… - calciomercato_m : MERCATO - Bianchin: 'Milik? La storia della Juventus dice che non sono stati presi giocatori a 15 milioni, quando p… - juve_magazine : MERCATO - Bianchin: 'Milik? La storia della Juventus dice che non sono stati presi giocatori a 15 milioni, quando p… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Mercato Juve, Ozil suggestione di gennaio. Pogba si allontana: ultime notizie Sport Fanpage Mercato Juventus, l’indizio social di Morata fa sognare i tifosi

La Juventus ha intenzione di regalare un terzino sinistro ad Andrea Pirlo durante la prossima sessione di mercato. Nelle idee dei dirigenti c’è anche il nome di Marcos Alonso, ormai fuori dal progetto ...

Calciomercato, da Gomez a De Paul e non solo: 12 occasioni per gennaio

Non solo Gomez e De Paul, la Serie A offre diverse opportunità nella sessione invernale di calciomercato More- Part 4- Part 4 ...

La Juventus ha intenzione di regalare un terzino sinistro ad Andrea Pirlo durante la prossima sessione di mercato. Nelle idee dei dirigenti c’è anche il nome di Marcos Alonso, ormai fuori dal progetto ...Non solo Gomez e De Paul, la Serie A offre diverse opportunità nella sessione invernale di calciomercato More- Part 4- Part 4 ...