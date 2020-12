Mercato Juventus, “Gazzetta”: idea Scamacca come vice Morata, i dettagli (Di lunedì 28 dicembre 2020) Mercato Juventus -In casa bianconera continua a tenere banco il problema relativo all’attaccante, alla squadra di Pirlo serve un vice Morata: un calciatore che possa avere le caratteristiche di un centravanti di ruolo e sostituire lo spagnolo qualora fosse indisponibile. Numericamente serve un altro colpo, sono stati pensate parecchie soluzioni: dal grande ritorno di Fernando Llorente, anche se non più giovanissimo d’età, fino alla certezza di Olivier Giroud del Chelsea ma l’ultima idea sembra essere tutta italiana. Mercato Juventus, Scamacca a gennaio? come svelato da “La Gazzetta dello Sport” Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo ed attualmente al Genoa, potrebbe essere l’uomo ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 28 dicembre 2020)-In casa bianconera continua a tenere banco il problema relativo all’attaccante, alla squadra di Pirlo serve un: un calciatore che possa avere le caratteristiche di un centravanti di ruolo e sostituire lo spagnolo qualora fosse indisponibile. Numericamente serve un altro colpo, sono stati pensate parecchie soluzioni: dal grande ritorno di Fernando Llorente, anche se non più giovanissimo d’età, fino alla certezza di Olivier Giroud del Chelsea ma l’ultimasembra essere tutta italiana.a gennaio?svelato da “Ladello Sport” Gianluca, attaccante di proprietà del Sassuolo ed attualmente al Genoa, potrebbe essere l’uomo ...

