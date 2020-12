Mercato auto, dopo il crollo arriva la ripresa? (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Alla fine del 2020 le immatricolazioni di auto in Italia difficilmente supereranno la cifra di 1,4 milioni, con un calo del 26% circa rispetto allo scorso anno, quando sono state 1,9 milioni. “Il calo è un chiaro effetto della crisi pandemica; tuttavia nel 2021, se il Mercato sarà adeguatamente sostenuto da incentivi alla rottamazione, potrebbe esserci un forte recupero, visto che almeno mezzo milione di auto nuove non è stato comprato a causa del lockdown”. Lo spiega Alberto Di Tanno, Presidente del Gruppo Intergea e co-founder di Italia Bilanci, che ha stilato con Federauto un dettagliato Rapporto sul settore, la sua evoluzione e i possibili scenari futuri. Tra le strategie vincenti che emergono dallo studio, per il prossimo futuro, “c’è l’aumento della componente online – afferma – internet rafforzerà ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Alla fine del 2020 le immatricolazioni diin Italia difficilmente supereranno la cifra di 1,4 milioni, con un calo del 26% circa rispetto allo scorso anno, quando sono state 1,9 milioni. “Il calo è un chiaro effetto della crisi pandemica; tuttavia nel 2021, se ilsarà adeguatamente sostenuto da incentivi alla rottamazione, potrebbe esserci un forte recupero, visto che almeno mezzo milione dinuove non è stato comprato a causa del lockdown”. Lo spiega Alberto Di Tanno, Presidente del Gruppo Intergea e co-founder di Italia Bilanci, che ha stilato con Federun dettagliato Rapporto sul settore, la sua evoluzione e i possibili scenari futuri. Tra le strategie vincenti che emergono dallo studio, per il prossimo futuro, “c’è l’aumento della componente online – afferma – internet rafforzerà ...

