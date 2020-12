Meloni: “La destra è forza di governo. E in Europa non ci arrendiamo allo strapotere franco-tedesco” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Non è vero che la destra italiana è antieuropeista, non è vero che è isolata e, soprattutto, non è vero che esiste “vita solo nell’attuale equilibrio”. In una lunga lettera al Corriere della Sera, Giorgia Meloni replica punto per punto all’articolo di ieri di Angelo Panebianco dal titolo “La destra accetti l’Europa”. Andando al cuore della questione: la destra è forza di governo e gli sforzi degli apparati europei e italiani per negarlo non cambieranno questa realtà. I consigli (non richiesti) di Panebianco Nel suo articolo Panebianco ha sostanzialmente descritto la destra italiana come antieuropeista e depositaria di un malinteso patriottismo, che si fa caricatura nel sovranismo. “In breve – ha commentato Meloni – saremmo degli ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Non è vero che laitaliana è antieuropeista, non è vero che è isolata e, soprattutto, non è vero che esiste “vita solo nell’attuale equilibrio”. In una lunga lettera al Corriere della Sera, Giorgiareplica punto per punto all’articolo di ieri di Angelo Panebianco dal titolo “Laaccetti l’”. Andando al cuore della questione: ladie gli sforzi degli apparati europei e italiani per negarlo non cambieranno questa realtà. I consigli (non richiesti) di Panebianco Nel suo articolo Panebianco ha sostanzialmente descritto laitaliana come antieuropeista e depositaria di un malinteso patriottismo, che si fa caricatura nel sovranismo. “In breve – ha commentato– saremmo degli ...

