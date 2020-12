Meglio Lukaku o Serena? Risponde proprio Aldo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il pezzo della Gazzetta dello sport che paragona l'Inter di Trapattoni a quella di oggi di Conte sta facendo esplodere i social. Fioccano commenti di ogni tipo da parte degli interisti che si accapigliano sui ... Leggi su sportevai (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il pezzo della Gazzetta dello sport che paragona l'Inter di Trapattoni a quella di oggi di Conte sta facendo esplodere i social. Fioccano commenti di ogni tipo da parte degli interisti che si accapigliano sui ...

RudiGhedini : RT @IlVal_79: @fabbricainter @Brisiux @dydsix @AceccKramer @marifcinter @diego4all Sulla stagione no, ma sulla carriera probabilmente Lukak… - IlVal_79 : @fabbricainter @Brisiux @dydsix @AceccKramer @marifcinter @diego4all Sulla stagione no, ma sulla carriera probabilm… - DavideIanny : @EntiusDRC Vidal/Matthaus meglio il 2° Serena/Lukaku meglio il 2° Bheme/Young meglio il 1° - FedericBlabla : @MarcoYera Bastoni molto meglio di ferri e senz'altro Lukaku titolare. Ma anche de vrij e Skriniar ci stanno comodi in campo. - Renzoo1384 : RT @CalcioDatato: È un numero che non toglie nulla al valore di Lukaku ma, se non altro, aiuta a definirne meglio il profilo dal punto di v… -

Ultime Notizie dalla rete : Meglio Lukaku Lukaku, il suo 2020 all'Inter: da trascinatore a sfortunato protagonista. FOTO Sky Sport Napoli, il (vero) problema non è Gattuso. Osimhen è fondamentale: lo dicono i numeri

Il Napoli, nelle ultime settimane, ha arrancato. La miastenia oculare che ha colpito Gattuso non ha certamente aiutato gli azzurri. L'allenatore, come ha dichiarato con sincerità nei giorni scorsi, no ...

Mercato Inter: è tempo di scegliere il vice-Lukaku

L’Inter corre veloce. Antonio Conte non ha tempo da perdere. Vuole ripresentarsi in campo al meglio della forma e, possibilmente, con un nuovo attaccante. Si cerca, con insistenza, il vice-Lukaku. Il ...

Il Napoli, nelle ultime settimane, ha arrancato. La miastenia oculare che ha colpito Gattuso non ha certamente aiutato gli azzurri. L'allenatore, come ha dichiarato con sincerità nei giorni scorsi, no ...L’Inter corre veloce. Antonio Conte non ha tempo da perdere. Vuole ripresentarsi in campo al meglio della forma e, possibilmente, con un nuovo attaccante. Si cerca, con insistenza, il vice-Lukaku. Il ...