Medico nel mirino dell' Ordine | Non sono contro i vaccini | ma contro questo sì

"Non sono contro i vaccini e non sono un negazionista, anche perché sono 40 anni che li faccio. Ma lo schifo che ho visto sul vaccino anti-Covid... Quello che contesto è la modalità e cerco di spiegare perché sono contro a questa vaccinazione". A parlare all'Adnkronos Salute è Mariano Amici, Medico di Ardea (Roma), che è stato segnalato all'Ordine dei medici della Capitale, insieme ad altri 2 colleghi, per le affermazioni contro il vaccino anti coronavirus Sars-CoV-2. "sono stato chiamato dall'Omceo Roma perché ci sono state delle segnalazioni e ho risposto a quello che mi contestavano, tutto qui.

