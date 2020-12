Medici immigrati | il paradosso dell' integrazione negata

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Nei giorni scorsi il direttore Mattia Feltri ha molto opportunamente sollevato la questione deiche vivono da lungo tempo nel nostro Paese hanno pari titolo deiitaliani, si sono prodigati nella lotta contro il coronavirus ma non sono considerati parte del sistema sanitario pubblico. Tranne una norma recente che offre questa possibilità alle Regioni per un periodo di tempo determinato. Mattia Feltri citava l’esempio di Macron che ha deciso la cittadinanza onoraria per alcunimolto impegnati contro il coronavirus. Ieri il dottor Foad Aodi, presidente’Amsi, ha rivolto un appello al presidente Mattarella e ha ricordato che i professionisti in sanità di origine straniera in Italia sono 77.500. L’emergenza in cui ci troviamo a vivere svela in realtà un ...