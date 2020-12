Medici e infermieri dell’ospedale di Merano ballano Jerusalema: le immagini che hanno stregato il web – Il video (Di lunedì 28 dicembre 2020) Jerusalema, la canzone scritta nel 2019 dal musicista africano Master KG e divenuta nel 2020 un tormentone globale grazie a TikTok, fa ballare anche Medici, infermieri, portantini e persino sacerdoti in lotta contro il Coronavirus. La challenge che si è scatenata sulle note del brano, sotto forma di sfida danzante sul web, è stata infatti raccolta dallo staff dell’ospedale di Merano, in Trentino-Alto Adige, che in occasione delle festività natalizie ha dato vita a una lunga ed emozionante coreografia, dai corridoi fino al tetto, sulla piazzola d’atterraggio per l’elisoccorso. Il video ha totalizzato milioni di visualizzazioni sui social network. La canzone, in realtà, è una preghiera rivolta a Dio, il cui testo recita: Gerusalemme è la mia casa, guidami, portami con te, non ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 dicembre 2020), la canzone scritta nel 2019 dal musicista africano Master KG e divenuta nel 2020 un tormentone globale grazie a TikTok, fa ballare anche, portantini e persino sacerdoti in lotta contro il Coronavirus. La challenge che si è scatenata sulle note del brano, sotto forma di sfida danzante sul web, è stata infatti raccolta dallo staffdi, in Trentino-Alto Adige, che in occasione delle festività natalizie ha dato vita a una lunga ed emozionante coreografia, dai corridoi fino al tetto, sulla piazzola d’atterraggio per l’elisoccorso. Ilha totalizzato milioni di visualizzazioni sui social network. La canzone, in realtà, è una preghiera rivolta a Dio, il cui testo recita: Gerusalemme è la mia casa, guidami, portami con te, non ...

Ultime Notizie dalla rete : Medici infermieri Covid Lazio, medici e infermieri: uno su tre escluso dalla vaccinazione Il Messaggero “Entro stasera 40 vaccini anti-Covid su 23 medici e 17 infermieri”

"Entro stasera 40 vaccini anti-Covid su 23 medici e 17 infermieri". Salute - La Asl di Viterbo: "Ecco i primi cinque operatori sanitari a ricevere la dose" ...

Il terremoto di Messina del 1908: la più grande catastrofe naturale europea

Il 28 dicembre di 112 anni fa, un fortissimo sisma e un maremoto spazzavano via Messina e Reggio Calabria, le città dello Stretto. Con un totale di 120mila vittime, resta uno degli eventi più tragici ...

