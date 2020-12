Medici e infermieri, appello agli iscritti. "Chi non si vaccina non può lavorare" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lodovica Bulian Alte resistenze all'antidoto soprattutto tra il personale delle Rsa. Bassetti dopo l'iniezione: "Prima serviva una legge sull'obbligo" L'appello, ora, è tutto agli operatori sanitari: vaccinarsi è un dovere. Lo chiedono gli ordini dei Medici e degli infermieri ai loro iscritti di fronte al rischio di una bassa adesione in alcune aree d'Italia, il cui impatto è ancora tutto da misurare. Secondo l'infettivologo del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, «andava fatta prima una legge» per rendere obbligatorio il vaccino per tutto il personale sanitario: «Vedremo a livello nazionale quale sarà stata la copertura alla fine di febbraio. A quel punto si dovranno prendere provvedimenti. Credo che in un ospedale, una struttura sanitaria, una Rsa possa entrare ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lodovica Bulian Alte resistenze all'antidoto soprattutto tra il personale delle Rsa. Bassetti dopo l'iniezione: "Prima serviva una legge sull'obbligo" L', ora, è tuttooperatori sanitari:rsi è un dovere. Lo chiedono gli ordini deie degliai lorodi fronte al rischio di una bassa adesione in alcune aree d'Italia, il cui impatto è ancora tutto da misurare. Secondo l'infettivologo del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, «andava fatta prima una legge» per rendere obbligatorio il vaccino per tutto il personale sanitario: «Vedremo a livello nazionale quale sarà stata la copertura alla fine di febbraio. A quel punto si dovranno prendere provvedimenti. Credo che in un ospedale, una struttura sanitaria, una Rsa possa entrare ...

