Maurizio Cecconi | “Se nevica non è colpa del vaccino”

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 dicembre 2020) “A 24 ore dalmi sento ancora benissimo. Confermo che la grandeta di stanotte non è legata alla vaccinazione”. Queste le parole di, direttore Anestesia e Terapie intensive di Humanitas, fra i primi membri del settore sanitario italiano ad essere vaccinato contro il Covid-19. L’esperto ha pubblicato alcuni aggiornamenti tramite Twitter in merito a quello che succede dopo l’iniezione scudo per spiegare alle persone che non c’è nulla da temere. “Mi sono appena vaccinato – è stato uno dei primi messaggi di ieri in occasione del V-Day – mi sento benissimo e per nulla geneticamente modificato“. E ancora: “10 ore e 30 minuti dal, sto ancora benissimo. Qualcuno mi ha chiesto se dopo ilsono riuscito a vedere attraverso le pareti. La risposta è ...