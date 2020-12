Massimo Cannoletta torna in tv e svela il vero motivo per cui ha lasciato L’Eredità

Leggi su funweek

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Sono in tanti a chiedersi il perché, ilper il qualeha: a rispondere a questa domanda è direttamente lui, chein tv apposta per spiegare le proprie ragioni e i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare il programma condotto da Flavio Insinna dopo averne battuto tutti i record. LEGGI ANCHE: — Il futuro di: lo potremmo rivedere in queste vesti. Cosa potrebbe fare nel programma di Flavio Insinnain tv da Francesca Fialdini,ndo ildel suo addio a. Foto: Ufficio Stampa ...