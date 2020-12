Massimo Cannoletta | la rivelazione su Flavio Insinna arriva dal campione de L’Eredità Cosa è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo 51 puntateha deciso di lasciare definitivamente, il quiz show di rai1 di cui è un recordman assoluto. È entrato in gara nella puntata di domenica 1 novembre e da quel momento è stato mattatore assoluto del programma: ha battuto il record di presenze che prima di lui era fermo a 34 puntate. Ha giocato a 33 ghigliottine (21 il primato precedente), ha vinto in 8 occasioni (5 il record superato). “Da un po’ di tempo cominciavo a pensare che sarei stato eliminato, ma non succedeva. Iniziava a mancarmi la concentrazione degli inizi e poi non è semplice partecipare a un gioco così in piena pandemia”, ha spiegatoin un’intervista al Corriere della Sera. “Sono stato quasi due mesi chiuso da solo in albergo, uscivo solo per registrare: alla lunga la situazione è diventata sfiancante. ...