Mass Effect Legendary Edition uscirà sul mercato più presto del previsto?

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Bioware bolle molte cose in pentola, al momento: in particolare, parliamo di un quarto Dragon Age e di un quinto capitolo canonico per, entrambi ancora senza un titolo ufficiale e grosse specifiche rivelate. C'è un terzo elemento, però, da poco rivelato e molto gradito, in grado di alleviare l'attesa ai fan:, la collezione rimasterizzata dei primi tre giochi della saga. A tutt'oggi, non abbiamo ancora una data ufficiale di uscita del titolo, eppure sia GameSpot che BleedingCool, nei loro articoli, lo listano con nonchalance per febbraio. Leggi altro...