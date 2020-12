Marisa Laurito ospite di Serena Bortone confessa ‘sottoposta a ipnosi regressiva’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Mariaè una straordinaria attrice soprattutto teatrale che in molti hanno conosciuto grazie ai programmi di Renzo Arbore, oradialla puntata del 28 dicembre di Oggi è un altro Giorno su Rai1 ha svelato un suo incredibile segreto. Laha ammesso di essersi sottoposto adregressiva e grazie a questa ha fatto un’incredibile scoperta che le ha cambiato la vita. Nell’intervista ha spiegato di aver scoperto di aver avuto una vita precedente: “Ho capito alcuni dei nodi della mia vita. prima di ogni debutto teatrale ho sempre avuto la febbre, una volta stavo così male che sono andata da un medico che mi ha chiesto di fare l’”. In quella seduta è venuto fuori che in un’altra epoca laera una donna che ...