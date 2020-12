Maria Teresa | tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione

Leggi su tpi

(Di lunedì 28 dicembre 2020), la(2): trama, cast e streaming Oggi, lunedì 28 dicembre 2020, e domani, 29 dicembre 2020, su Rai 3 va in onda ladi, la miniserie storica presentata con grande successo nell’estate 2019 che segue le vicende di una donna potente, in guerra contro nemici reali e contro i pregiudizi della sua epoca, capace di vincere una guerra e al tempo stesso di salvare il suo matrimonio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni. Dove eravamo rimasti La primaraccontava la vita di una fanciulla dall’indole ribelle e determinata, innamorata da sempre del duca di Lorena, Francesco Stefano, che non si dà per vinta finché non le viene concesso di sposarlo, ma che non dimentica gli studi ...