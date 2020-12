(Di lunedì 28 dicembre 2020) È confermata in appello la sorveglianza. L’italiana ha combattuto in Siria contro i jihadisti, quindi invece di darle un riconoscimento al merito la condanniamo. Ha combattuto nelle unità di protezione delle donne curde Ypj, quindi secondo qualche idiota è da tenere sotto controllo.non meriterebbe un riconoscimento? Ma vi pare che

Il Fatto Quotidiano

Maria Edgarda Marcucci sorvegliata speciale senza senso: Eddi free! l’italiana ha combattuto in Siria contro i jihadisti."Anche se ha combattuto contro l’Isis (e non per, come altri italiani), è stata confermata 'pericolosa' per aver mostrato di non credere nella bontà del capitalismo". L'opinione di Davide Grasso ...