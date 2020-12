Maria De Filippi ospite al Grande Fratello Vip/ Telefonata per Zelletta e Lorenzini? (Di lunedì 28 dicembre 2020) Maria De Filippi ospite al Grande Fratello Vip 2020: la conduttrice entra in casa per una sorpresa ad Andrea Zelletta e Sonia Lorenzini? Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 28 dicembre 2020)DealVip 2020: la conduttrice entra in casa per una sorpresa ad Andreae Sonia

GrandeFratello : In Casa è stata nominata a gran voce da Tommaso e Cecilia e ora è pronta a fare la sua apparizione: Maria De Filipp… - IlContiAndrea : Colpaccio Toffanin. Intervista a Maria De Filippi nello speciale di sabato #Verissimo Merry Xmas alle 15 - francicapuu : RT @bdlndsss: *Maria De Filippi ospite stasera al Gfvip* Io: #GFvip - _itsmesonia_ : Ma le brasiliane che chiedono chi sia Maria de Filippi #GFVIP - LaFra24 : Chi come me questa sera vedrà il #GFVIP solo per Maria De Filippi?! -