Maria De Filippi lascia senza parole Tommaso Zorzi in diretta: il discorso al GF Vip (Di martedì 29 dicembre 2020) Maria De Filippi ha fatto una sorpresa a Tommaso Zorzi, lasciandolo senza parole durante la diretta di questa sera del Grande Fratello Vip. Maria De Filippi, come annunciato nelle scorse ore, è stata l’ospite d’onore della puntata di questa sera del GF Vip. La conduttrice ha avuto modo di poter salutare tutti i vipponi di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 29 dicembre 2020)Deha fatto una sorpresa andolodurante ladi questa sera del Grande Fratello Vip.De, come annunciato nelle scorse ore, è stata l’ospite d’onore della puntata di questa sera del GF Vip. La conduttrice ha avuto modo di poter salutare tutti i vipponi di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : In Casa è stata nominata a gran voce da Tommaso e Cecilia e ora è pronta a fare la sua apparizione: Maria De Filipp… - GrandeFratello : La grandissima Maria De Filippi, il confronto tra Andrea e Natalia… e ancora tante sorprese! ?? Restate con noi:… - GrandeFratello : Maria De Filippi nella Casa di #GFVIP? Sì, è tutto vero! ?? - d4rkh0lm3 : tommaso in una sera ha già due posti fissi: nella redazione di chi e come addetto alle fotocopie di maria de filippi! #GFVIP - infoitcultura : Maria De Filippi, il sorprendente retroscena su Maurizio Costanzo: non l’avremmo mai detto -