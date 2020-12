Marcos Alonso, sgarbo sui social al Chelsea: like al post della sconfitta contro l’Arsenal (Di martedì 29 dicembre 2020) Il rapporto tra Marcos Alonso e il Chelsea non è assolutamente idilliaco in questi ultimi tempi. Il laterale difensivo spagnolo era titolare fino all'arrivo di Frank Lampard. Il tecnico dei Blues, infatti, ha puntato su altri innesti, escludendo progressivamente il giocatore dalle gerarchie. La tensione tra i due ha toccato anche picchi notevoli al punto che il giocatore è stato escluso dal progetto.sgarboCosì suona davvero come uno sgarbo nei confronti del Chelsea quello che ha combinato, forse inavvertitamente, Alonso. Marcos, infatti, ha lasciato un "mi piace" al post uscito sul profilo Instagram dei Blues che annunciava la sconfitta per 3-1 nel derby contro l'Arsenal. Lo spagnolo sembra voler ... Leggi su itasportpress (Di martedì 29 dicembre 2020) Il rapporto trae ilnon è assolutamente idilliaco in questi ultimi tempi. Il laterale difensivo spagnolo era titolare fino all'arrivo di Frank Lampard. Il tecnico dei Blues, infatti, ha puntato su altri innesti, escludendo progressivamente il giocatore dalle gerarchie. La tensione tra i due ha toccato anche picchi notevoli al punto che il giocatore è stato escluso dal progetto.Così suona davvero come unonei confronti delquello che ha combinato, forse inavvertitamente,, infatti, ha lasciato un "mi piace" aluscito sul profilo Instagram dei Blues che annunciava laper 3-1 nel derbyl'Arsenal. Lo spagnolo sembra voler ...

Marcos Alonso sempre più fuori dal Chelsea. Like su Instagram dopo la sconfitta contro l’Arsenal

Che Marcos Alonso sia fuori dai piani del Chelsea è oramai cosa nota a tutti. La riprova è arrivata nel post partita del derby perso dai Blues lo scorso 26 dicembre contro l’Arsenal per 3-1 quando all ...

