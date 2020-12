Mara Venier senza maschera alcuna: “Avrei voluto una storia con lui” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Mara Venier in diretta a Domenica in fa una sconvolgente dichiarazione. Confessa di aver voluto una storia d’amore con un famoso cantante. Mara Venier (Instagram)LEGGI QUI>>> Mara Venier battute fuori luogo all’ospite d’eccezione: “caricami dove vuoi” Mara Venier è un famosissimo personaggio televisivo e conduttrice tv. È stata, ed è tutt’ora un volto iconico della televisione soprattutto a Domenica in, il programma di Rai 1 che ha condotto per dodici anni. Nonostante questo la sua fama ha subito un declino complice anche la sua età avanzata che l’ha costretta a non apparire più sul piccolo schermo come un tempo. In un intervista rilasciata ad agosto ci ha parlato di come ha vissuto il suo ... Leggi su kronic (Di lunedì 28 dicembre 2020)in diretta a Domenica in fa una sconvolgente dichiarazione. Confessa di averunad’amore con un famoso cantante.(Instagram)LEGGI QUI>>>battute fuori luogo all’ospite d’eccezione: “caricami dove vuoi”è un famosissimo personaggio televisivo e conduttrice tv. È stata, ed è tutt’ora un volto iconico della televisione soprattutto a Domenica in, il programma di Rai 1 che ha condotto per dodici anni. Nonostante questo la sua fama ha subito un declino complice anche la sua età avanzata che l’ha costretta a non apparire più sul piccolo schermo come un tempo. In un intervista rilasciata ad agosto ci ha parlato di come ha vissuto il suo ...

infoitcultura : Mara Venier, fuori di sé “Ma pure a Natale rompi le palle?!?”, quello che dice dopo è incredibile - infoitcultura : Mara Venier come la D’Urso, durante l’intervista a Massimo Ranieri dice che …, Ranieri in grande imbarazzo - infoitcultura : Mara Venier e Massimo Ranieri, la frase shock in diretta tv che ha imbarazzato tutti - infoitcultura : Domenica In: Mara Venier chiude l’anno con ascolti top - infoitcultura : Mara Venier dolorante a Domenica In: “Ho avuto un intervento, ho punti sutura” -