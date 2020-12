Mara Venier, dopo l’umiliazione la rivincita: batte il record (Di lunedì 28 dicembre 2020) Mara Venier dopo la terribile umiliazione si prende la sua rivincita e batte ogni record: ecco cosa è successo alla regina della televisione. Questo potrebbe essere l’ultima edizione di Domenica In che vede alla guida Mara Venier, la conduttrice che quest’anno ha compiuto 70 anni ha scelto di ritirarsi dal programma. Negli ultimi giorni il direttore Coletta ha dichiarato che nessuno toglierà il talk a Mara, staremo quindi a vedere cosa deciderà la signora della Domenica. Pensare che solo qualche anno fa era stata estromessa dal suo ruolo in Rai, il direttore dell’azienda del tempo l’allontanò senza troppi fronzoli: “Mi aveva detto ci vediamo la prossima settimana e non l’ho più sentito.” La conduttrice ha poi ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 dicembre 2020)la terribile umiliazione si prende la suaogni: ecco cosa è successo alla regina della televisione. Questo potrebbe essere l’ultima edizione di Domenica In che vede alla guida, la conduttrice che quest’anno ha compiuto 70 anni ha scelto di ritirarsi dal programma. Negli ultimi giorni il direttore Coletta ha dichiarato che nessuno toglierà il talk a, staremo quindi a vedere cosa deciderà la signora della Domenica. Pensare che solo qualche anno fa era stata estromessa dal suo ruolo in Rai, il direttore dell’azienda del tempo l’allontanò senza troppi fronzoli: “Mi aveva detto ci vediamo la prossima settimana e non l’ho più sentito.” La conduttrice ha poi ...

zazoomblog : Domenica In vola con Mara Venier: record di ascolti nell’ultima puntata del 2020 - #Domenica #Venier: #record… - Fabienik : RT @Humana83: @Fabienik @mariros88228708 Domenica IN fu MTR stessa a nominarla nell'intervista con Malgioglio...dicendo che le piacerebbe c… - MustErminea : RT @Stefanialove_of: Ringrazio pubblicamente Elisabetta Ferracini (figlia di Mara Venier) @eliferracini per gli auguri di buon onomastic… - massimi03486207 : @MauryKostanzo Come mai ultimamente parli così male di Mara Venier? Non ci fai una bella figura - mariros88228708 : RT @Humana83: @Fabienik @mariros88228708 Domenica IN fu MTR stessa a nominarla nell'intervista con Malgioglio...dicendo che le piacerebbe c… -