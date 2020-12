Manuel Agnelli pronto al grande salto in TV: «Si parla di qualcosa di grosso. Forse una prima serata» (Di lunedì 28 dicembre 2020) Manuel Agnelli La TV, quando sei uno come Manuel Agnelli, “ti sporca, ti cannibalizza”, ma evidentemente il fascino è tale da non poterne resistere. E’ così che il leader degli Afterhours, dopo l’avventura su Rai 3 con Ossigeno ed essere tornato nella giuria di X Factor dopo appena due anni dall’addio, si appresta al grande salto sul piccolo schermo. “Ora si parla di qualcosa di più grosso. Forse una prima serata“ ha dichiarato al Messaggero. Sulla terza rete del servizio pubblico, il cantautore ha condotto in seconda serata nel 2018 e nel 2019 Ossigeno, programma musicale che lo ha ‘battezzato’ conduttore. E’ stato chiuso dopo due edizioni perché – dice – “sono ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 28 dicembre 2020)La TV, quando sei uno come, “ti sporca, ti cannibalizza”, ma evidentemente il fascino è tale da non poterne resistere. E’ così che il leader degli Afterhours, dopo l’avventura su Rai 3 con Ossigeno ed essere tornato nella giuria di X Factor dopo appena due anni dall’addio, si appresta alsul piccolo schermo. “Ora sididi piùuna“ ha dichiarato al Messaggero. Sulla terza rete del servizio pubblico, il cantautore ha condotto in secondanel 2018 e nel 2019 Ossigeno, programma musicale che lo ha ‘battezzato’ conduttore. E’ stato chiuso dopo due edizioni perché – dice – “sono ...

