Manchester United, Solskjaer su Cavani: «Può giocare a lungo»

Ole Gunnar Solskjaer ha parlato del rinnovo di Edinson Cavani Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa del rinnovo di Edinson Cavani; che ha il contratto in scadenza a giugno 2021. «Ha avuto un grande impatto da quando è arrivato a Manchester quindi adesso dobbiamo concentrarci sul continuare a crescere. Di sicuro gli rimane ancora qualche anno davanti di calcio».

