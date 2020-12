Manchester United, Scholes: «Bruno Fernandes migliore di me» (Di martedì 29 dicembre 2020) Paul Scholes ha esaltato le qualità del centrocampista del Manchester United Bruno Fernandes Paul Scholes, leggenda e bandiera del Manchester United, in una intervista ai canali ufficiali del club inglese ha parlato dei Red Devils e ha elogiato le qualità di Bruno Fernandes. «Quello che sta facendo è davvero fenomenale. Penso che se guardi i risultati del Manchester United da quando Bruno è arrivato in Inghilterra, si possa ben notare la differenza. È grazie al portoghese se il Manchester United ha la possibilità di competere con il Liverpool per il titolo. Le sue performance sono incredibile. Segna costantemente, dà assist. Speriamo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Paulha esaltato le qualità del centrocampista delPaul, leggenda e bandiera del, in una intervista ai canali ufficiali del club inglese ha parlato dei Red Devils e ha elogiato le qualità di. «Quello che sta facendo è davvero fenomenale. Penso che se guardi i risultati delda quandoè arrivato in Inghilterra, si possa ben notare la differenza. È grazie al portoghese se ilha la possibilità di competere con il Liverpool per il titolo. Le sue performance sono incredibile. Segna costantemente, dà assist. Speriamo ...

TheSunFootball : Mauricio Pochettino could scupper Paulo Dybala's potential Premier League switch - SuperSportTV : Paul Pogba at Manchester United ?? Paul Pogba at Juventus ?? - PimMaiden : RT @GuiaFutebolPlus: ???? No dia 28 de dezembro de 1993, Roberto Baggio (Juventus) derrotava Dennis Bergkamp (Internazionale) e Eric Cantona… - vritu_ : RT @GuiaFutebolPlus: ???? No dia 28 de dezembro de 1993, Roberto Baggio (Juventus) derrotava Dennis Bergkamp (Internazionale) e Eric Cantona… - OGuiadoFutebol : RT @GuiaFutebolPlus: ???? No dia 28 de dezembro de 1993, Roberto Baggio (Juventus) derrotava Dennis Bergkamp (Internazionale) e Eric Cantona… -