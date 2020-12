Manchester United molla Alaba che adesso ha solo un’alternativa importante (Di lunedì 28 dicembre 2020) David Alaba non ha ancora deciso dove andare la prossima stagione. L'austriaco lascerà il Bayern Monaco che dopo l'ultima offerta non accettata dall'agente e dal calciatore, per bocca dei suoi dirigenti ha confermato che la questione è chiusa. Oggi intanto dall'Inghilterra arrivano voci che il Manchester United si è tirato fuori dalla mischia visto che il calciatore pretende un ingaggio esagerato che il club non vuole accordare all'austriaco. Il Real Madrid al momento sembra avere pista libera con il difensore che dovrebbe avere uno stipendio annuo di circa 20 milioni di euro.caption id="attachment 1068961" align="alignnone" width="5184" Alaba, getty images/captionLa Juventus si è mossa per Alaba e potrebbe tentare di anticipare la concorrenza cercando di mettere le mani sul centrocampista già a ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 dicembre 2020) Davidnon ha ancora deciso dove andare la prossima stagione. L'austriaco lascerà il Bayern Monaco che dopo l'ultima offerta non accettata dall'agente e dal calciatore, per bocca dei suoi dirigenti ha confermato che la questione è chiusa. Oggi intanto dall'Inghilterra arrivano voci che ilsi è tirato fuori dalla mischia visto che il calciatore pretende un ingaggio esagerato che il club non vuole accordare all'austriaco. Il Real Madrid al momento sembra avere pista libera con il difensore che dovrebbe avere uno stipendio annuo di circa 20 milioni di euro.caption id="attachment 1068961" align="alignnone" width="5184", getty images/captionLa Juventus si è mossa pere potrebbe tentare di anticipare la concorrenza cercando di mettere le mani sul centrocampista già a ...

