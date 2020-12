Maltempo, vento forte e danni sul lungomare a Napoli (VIDEO) (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Non sembrano avere fine i danni causati dal Maltempo che, soprattutto nel pomeriggio di oggi, si è abbattuto in Campania. Alberi e rami divelti, lamiere che volano, auto parcheggiate abbattute, pezzi di cornicioni che crollano: sono gli effetti delle forti raffiche di vento che soffiano su Napoli. Decine le chiamate ai vigili del fuoco – distribuite su tutto il territorio cittadino – impegnati con tutte le squadre disponibili per far fronte alle varie emergenze. In serata anche sul lungomare Caracciolo, sono diversi i gazebo travolti dal vento con relativi danni per i commercianti che svolgono le loro attività di ristorazione all’esterno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non sembrano avere fine icausati dalche, soprattutto nel pomeriggio di oggi, si è abbattuto in Campania. Alberi e rami divelti, lamiere che volano, auto parcheggiate abbattute, pezzi di cornicioni che crollano: sono gli effetti delle forti raffiche diche soffiano su. Decine le chiamate ai vigili del fuoco – distribuite su tutto il territorio cittadino – impegnati con tutte le squadre disponibili per far fronte alle varie emergenze. In serata anche sulCaracciolo, sono diversi i gazebo travolti dalcon relativiper i commercianti che svolgono le loro attività di ristorazione all’esterno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Dal Golfo dei Poeti all'Argentario una giornata segnata dal mare in burrasca. Fermi i traghetti per l'Elba, a Massa l'acqua arriva in strada ...

