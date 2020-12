Maltempo: Sala, 'a Milano in funzione 200 mezzi per salare e liberare strade da neve' (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - "El fioca! Dall'una di stanotte sono in funzione 200 mezzi per Salare e liberare le strade e 150 persone per spalare nei punti critici (in giornata ne entreranno in servizio altre 400). Secondo le previsioni dovrebbe nevicare fino alle 12. Buona giornata". E' il messaggio che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala affida alla sua pagine Instagram. A chi lo critica per aver tardato nello spargere il sale, il primo cittadino replica: "Ha una benché minima idea di quanto danno produce il sale sull'asfalto? Bisogna Salare il necessario, non a rampazzo. Ma certo, criticare dal divano di casa è sport per tutti". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020), 28 dic. (Adnkronos) - "El fioca! Dall'una di stanotte sono in200perre elee 150 persone per spalare nei punti critici (in giornata ne entreranno in servizio altre 400). Secondo le previsioni dovrebbe nevicare fino alle 12. Buona giornata". E' il messaggio che il sindaco di, Giuseppeaffida alla sua pagine Instagram. A chi lo critica per aver tardato nello spargere il sale, il primo cittadino replica: "Ha una benché minima idea di quanto danno produce il sale sull'asfalto? Bisognare il necessario, non a rampazzo. Ma certo, criticare dal divano di casa è sport per tutti".

Previsioni meteo: neve fino al pomeriggio in Lombardia. A Milano palo travolge passante

Milano, 28 dicembre 2020 - Tutto come previsto dal meteo. L'annunciata neve è arrivata dalla notte scorsa in Lombardia, anche in pianura, a Milano e in quasi tutte le province lombarde. Causando un po ...

