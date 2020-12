Maltempo: Pd Milano, destra e Lega usano neve per fare campagna elettorale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - "Se c'è qualcuno che deve chiedere scusa qui sono la destra e la Lega che, dopo aver speculato sulla morte del medico campano nei pressi della stazione centrale, adesso ricorrono alla neve per fare campagna elettorale". E' l'accusa del Pd di Milano. "Devono essere del tutto a corto di argomenti e sono costretti a usare il meteo per accusare l'amministrazione comunale. Ai più smemorati forse sfugge il ricordo della nevicata del 2006 quando l'allora giunta di centrodestra Moratti lasciò la città senza sale e sotto 40 cm di neve con enormi disagi per Milano e i milanesi", afferma la segretaria metropolitana del Pd Milano Silvia Roggiani. "L'amministrazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020), 28 dic. (Adnkronos) - "Se c'è qualcuno che deve chiedere scusa qui sono lae lache, dopo aver speculato sulla morte del medico campano nei pressi della stazione centrale, adesso ricorrono allaper". E' l'accusa del Pd di. "Devono essere del tutto a corto di argomenti e sono costretti a usare il meteo per accusare l'amministrazione comunale. Ai più smemorati forse sfugge il ricordo della nevicata del 2006 quando l'allora giunta di centroMoratti lasciò la città senza sale e sotto 40 cm dicon enormi disagi pere i milanesi", afferma la segretaria metropolitana del PdSilvia Roggiani. "L'amministrazione ...

