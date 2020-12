Maltempo, numerosi interventi dei Vigili del Fuoco per il forte vento (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tronchi e rami di alberi sono crollati nel tardo pomeriggio di oggi a causa delle forti raffiche di vento sulla carreggiata della tangenziale ovest tra le uscite di Santa Clementina e via Napoli. La carreggiata è risultata quasi del tutto ostruita per cui si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’arteria. Episodio analogo si è verificato in via Avellino: presenti rami pericolanti e ciò ha richiesto l’intervento dei Vigli del Fuoco e della Polizia Municipale. Le condizioni meteo hanno causato danni su tutto il territorio provinciale e i caschi rossi hanno dovuto rispondere ad oltre cinquanta chiamate di soccorso. Problemi anche a via San Leucio con la strada completamente ostruita da ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBene– Tronchi e rami di alberi sono crollati nel tardo pomeriggio di oggi a causa delle forti raffiche disulla carreggiata della tangenziale ovest tra le uscite di Santa Clementina e via Napoli. La carreggiata è risultata quasi del tutto ostruita per cui si è reso necessario l’interdeidelper mettere in sicurezza l’arteria. Episodio analogo si è verificato in via Avellino: presenti rami pericolanti e ciò ha richiesto l’interdei Vigli dele della Polizia Municipale. Le condizioni meteo hanno causato danni su tutto il territorio provinciale e i caschi rossi hanno dovuto rispondere ad oltre cinquanta chiamate di soccorso. Problemi anche a via San Leucio con la strada completamente ostruita da ...

MDiretta : Maltempo, Tir ribaltato in autostrada e numerosi alberi caduti, vigili del fuoco in azione [FOTO] -… - NewSicilia : Numerosi i disagi provocati dalle forti raffiche di vento che hanno spazzato la Sicilia in queste ore #Newsicilia - Pino__Merola : Numerosi interventi vigili fuoco per maltempo - JensMotsch : RT @LFVSuedtirol: #Infointervento: 28.12.20 - Numerosi gli interventi a causa del maltempo. Durante le ultime ore, a causa delle forti nevi… - LFVSuedtirol : #Infointervento: 28.12.20 - Numerosi gli interventi a causa del maltempo. Durante le ultime ore, a causa delle fort… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo numerosi Maltempo: numerosi interventi dei Vigili del Fuoco di Pordenone Udine20 2020 Maltempo: numerosi interventi dei Vigili del Fuoco di Pordenone

A seguito all’ondata di maltempo che ha interessato il nord Italia, e in particolare il nord-est, i Vigili del fuoco del Comando di Pordenone ...

Isernia flagellata dal maltempo, danni in città per le forti raffiche di vento

Un vero e proprio ciclone ha investito Isernia provocando numerosi danni. Nella villa comunale un grosso albero è caduto giù e il Comune l’ha chiusa fino al 10 gennaio. Lungo corso Risorgimento invece ...

A seguito all’ondata di maltempo che ha interessato il nord Italia, e in particolare il nord-est, i Vigili del fuoco del Comando di Pordenone ...Un vero e proprio ciclone ha investito Isernia provocando numerosi danni. Nella villa comunale un grosso albero è caduto giù e il Comune l’ha chiusa fino al 10 gennaio. Lungo corso Risorgimento invece ...