Maltempo | neve nel Nord Italia

ROMA (ITALPRESS) – Ondata di Maltempo sull'Italia, con freddo e neve al Nord. Stamattina Milano si è risvegliata sotto la neve. Nel capoluogo lombardo oltre 20 centimetri di neve hanno ricoperto tetti e strade. E' scattato già da ieri il piano d'emergenza previsto dal Comune, con mezzi spargisale attivati e la limitazione del servizio ferroviario su tutte le linee.Primi disagi e incidenti sulle strade imbiancate nella Bergamasca, a Bonate e a Pumenengo, dove una persona è rimasta ferita.Nevica dalla scorsa notte su tutto il Piemonte e anche Torino si è risvegliata imbiancata. Nelle ultime 12 ore i nivometri della rete di monitoraggio di Arpa Piemonte hanno misurato tra i 12 cm ed i 16 cm sull'alessandrino, con punte di 30 cm sull'Appennino al confine con il savonese, 13 cm a Priero nel ...

DPCgov : ?????Venti forti e neve a quota di pianura ?? Domani lunedì #28dicembre: ???? #allertaARANCIONE su Emilia-Romagna e Pug… - Corriere : Neve a Milano e in Lombardia. Scattato il piano di emergenza - Corriere : ?? Milano si è svegliata sotto la neve - Yogaolic : #maltempo Neve a #Milano, crollano due alberi in pieno centro: tram bloccati in via Sanzio - infoitinterno : CRONACA METEO DIRETTA. PERTURBAZIONE in transito sull'Italia, maltempo, TEMPORALI e NEVE -