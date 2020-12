Maltempo, neve e vento nel Nord Italia: città imbiancate da Torino al Veneto. FOTO (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ondata di Maltempo sull'Italia settentrionale. Gelo, neve, vento forte e temporali stanno interessando molte regioni. Milano, Torino e Genova si sono svegliate sotto la neve. Difficoltà sulle autostrade tra Liguria e Piemonte. Rischio valanghe in Valle d'Aosta e pericolo mareggiate in Sardegna. Rinviato per neve e nebbia il SuperG di Bormio. Forti raffiche nel Napoletano e a Palermo Leggi su tg24.sky (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ondata disull'settentrionale. Gelo,forte e temporali stanno interessando molte regioni. Milano,e Genova si sono svegliate sotto la. Difficoltà sulle autostrade tra Liguria e Piemonte. Rischio valanghe in Valle d'Aosta e pericolo mareggiate in Sardegna. Rinviato pere nebbia il SuperG di Bormio. Forti raffiche nel Napoletano e a Palermo

DPCgov : ?????Venti forti e neve a quota di pianura ?? Domani lunedì #28dicembre: ???? #allertaARANCIONE su Emilia-Romagna e Pug… - emergenzavvf : #Maltempo, neve in Lombardia, Piemonte e Liguria, pioggia al Centro-Sud: dalla notte oltre 150 interventi dei… - Corriere : Neve a Milano e in Lombardia. Scattato il piano di emergenza - repubblica : Meteo, ondata di maltempo sull'Italia: gelo e neve al Nord. Milano si sveglia sotto la neve. Due feriti [aggiorname… - brius : RT @emergenzavvf: #Maltempo, neve in Lombardia, Piemonte e Liguria, pioggia al Centro-Sud: dalla notte oltre 150 interventi dei #vigilidelf… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo neve Meteo, ondata di maltempo sull'Italia: gelo e neve al Nord. Milano si sveglia sotto la neve. Due feriti la Repubblica Maltempo: neve sulle strade, raffica di incidenti nel pavese

(ANSA) – PAVIA, 28 DIC – Ha provocato una raffica di incidenti in provincia di Pavia la fitta nevicata caduta dallo scorsa notte sino alla tarda mattinata di oggi. Fortunatamente, a parte un automobil ...

Previsioni meteo, pioggia e neve per molti giorni. "Impulsi gelidi in serie"

Gli esperti: "Da Capodanno atmosfera in tilt". Anche nei prossimi giorni clima di stampo invernale. Le previsioni meteo città per città ...

(ANSA) – PAVIA, 28 DIC – Ha provocato una raffica di incidenti in provincia di Pavia la fitta nevicata caduta dallo scorsa notte sino alla tarda mattinata di oggi. Fortunatamente, a parte un automobil ...Gli esperti: "Da Capodanno atmosfera in tilt". Anche nei prossimi giorni clima di stampo invernale. Le previsioni meteo città per città ...