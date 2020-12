Maltempo, neve e vento nel Nord Italia: città imbiancate da Torino al Veneto. FOTO (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ondata di Maltempo sull'Italia settentrionale. Gelo, neve, vento forte e temporali stanno interessando molte regioni. Milano, Torino e Genova si sono svegliate sotto la neve. Difficoltà sulle autostrade tra Liguria e Piemonte. Rischio valanghe in Valle d'Aosta e pericolo mareggiate in Sardegna. Rinviato per neve e nebbia il SuperG di Bormio. Forti raffiche nel Napoletano e a Palermo Leggi su tg24.sky (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ondata disull'settentrionale. Gelo,forte e temporali stanno interessando molte regioni. Milano,e Genova si sono svegliate sotto la. Difficoltà sulle autostrade tra Liguria e Piemonte. Rischio valanghe in Valle d'Aosta e pericolo mareggiate in Sardegna. Rinviato pere nebbia il SuperG di Bormio. Forti raffiche nel Napoletano e a Palermo

DPCgov : ?????Venti forti e neve a quota di pianura ?? Domani lunedì #28dicembre: ???? #allertaARANCIONE su Emilia-Romagna e Pug… - Agenzia_Ansa : #Covid, la neve ferma i #vaccini, 470mila dosi bloccate per il maltempo. La distribuzione slitta al 30 e 31. Sulla… - emergenzavvf : #Maltempo, neve in Lombardia, Piemonte e Liguria, pioggia al Centro-Sud: dalla notte oltre 150 interventi dei… - LQuadarellaSanf : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, la neve ferma i #vaccini, 470mila dosi bloccate per il maltempo. La distribuzione slitta al 30 e 31. Sulla vigila… - periodiciweb : IL MALTEMPO FERMA I VACCINI -

Il maltempo che si è abbattuto oggi sul Nord Italia, ma non solo, ha causato disordini e disagi. "Colpito" anche il trasporto del vaccino anti Covid.

Vaccino Covid, il secondo carico Pfizer ritarda. Obbligo per i medici? Si discute

Roma, 28 dicembre 2020 - Slitta almeno di un giorno nelle varie regioni l'arrivo del secondo carico di vaccino anti-Covid della Pfizer: 470mila dosi che rischiano per ora di restare in Belgio a causa ...

