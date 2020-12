Maltempo | neve e gelate al Nord Fiocchi su Milano | scatta il piano di emergenza

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Paese è investito fin da questa mattina da una importante ondata diche porta molte regioni sotto zero con pioggia, temporali eanche a bassa quota. La Protezione civile ha emanato alcune allerte, modulate secondo la 'colorazione' stabilita da ciascuna regione, per avvertire di un sostanziale calo delle temperature, vento forte di burrasca, piogge e temporali con grandine e infine l'arrivo dellaanche a quote collinari. Allerta arancione per Emilia-Romagna e Puglia; gialla in Abruzzo, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Toscana e Umbria. Preoccupano in particolare le nevicate (LE FOTO) e le, anche in Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino (PREVISIONI).