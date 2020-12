Maltempo: Milano si risveglia sotto la neve (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Milano si risveglia sotto la neve. Come da previsioni, una sottile coltre bianca ha ricoperto il capoluogo lombardo e anche in questo momento i fiocchi bianchi stanno cadendo sulla città. Al momento non si registrano particolari disagi per i pochi centimetri di neve. Anche altre città lombarde sono ricoperte da qualche centimetro di neve. Secondo le previsioni meteo, la nevicata - non intensa in questo momento - potrebbe durare su Milano fino alla tarda mattinata o al primo pomeriggio. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020), 28 dic. (Adnkronos) -sila. Come da previsioni, una sottile coltre bianca ha ricoperto il capoluogo lombardo e anche in questo momento i fiocchi bianchi stanno cadendo sulla città. Al momento non si registrano particolari disagi per i pochi centimetri di. Anche altre città lombarde sono ricoperte da qualche centimetro di. Secondo le previsioni meteo, la nevicata - non intensa in questo momento - potrebbe durare sufino alla tarda mattinata o al primo pomeriggio.

