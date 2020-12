Maltempo: Milano si risveglia sotto la neve (2) (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Adnkronos) – E’ scattato il piano d’emergenza e da ore sono in servizio i mezzi spargisale per facilitare la circolazione dei veicoli – con la pulizia di cavalcavia, accessi alle tangenziali, percorsi dei mezzi pubblici – e il transito dei cittadini – pulizia delle fermate Atm in superficie, ingressi delle metropolitane, accessi ad uffici pubblici e ospedali -. Il Comune di Milano rinnova l’appello agli amministratori di condominio affinché provvedano a spargere il sale nelle parti di strade e marciapiedi antistanti gli stabili privati e a sgomberare la neve in caso di accumulo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Adnkronos) – E’ scattato il piano d’emergenza e da ore sono in servizio i mezzi spargisale per facilitare la circolazione dei veicoli – con la pulizia di cavalcavia, accessi alle tangenziali, percorsi dei mezzi pubblici – e il transito dei cittadini – pulizia delle fermate Atm in superficie, ingressi delle metropolitane, accessi ad uffici pubblici e ospedali -. Il Comune dirinnova l’appello agli amministratori di condominio affinché provvedano a spargere il sale nelle parti di strade e marciapiedi antistanti gli stabili privati e a sgomberare lain caso di accumulo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

