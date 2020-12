Maltempo, in Campania dalle ore 18 è allerta meteo gialla: pericolo di frane e inondazioni (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello giallo valido sull’intero territorio a partire dalle 18 di oggi e fino alla stessa ora di domani.Si prevedono, infatti, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o possibile isolato temporale, anche intensi. Venti forti o molto forti, con possibili raffiche. Mare prevalentemente agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.Tra i principali scenari di dissesto idrogeologico dovuto all’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Protezione civile della Regioneha emanato un avviso dicon criticità idrogeologica di livello giallo valido sull’intero territorio a partire18 di oggi e fino alla stessa ora di domani.Si prevedono, infatti, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o possibile isolato temporale, anche intensi. Venti forti o molto forti, con possibili raffiche. Mare prevalentemente agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.Tra i principali scenari di dissesto idrogeologico dovuto all’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei ...

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Maltempo in Campania, ridotti i collegamenti per Ischia e Procida - InMeteo : Maltempo Campania: vento forte fa crollare le luminarie a Torre del Greco - SkyTG24 : Maltempo in Campania, ridotti i collegamenti per Ischia e Procida - TeleCapriNews : Neve in Campania con la cima del Vesuvio imbiancata e brusco calo delle temperature, da lunedì maltempo in intensif… - sudreporter : #Napoli, #allertameteo: chiusi cimiteri e parchi -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Campania Maltempo in Campania, sospesi i collegamenti con Capri per forte vento Sky Tg24 Maltempo Campania, dalle 18 scatta l'allerta meteo gialla

La Protezione Civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Giallo valevole sull'intero territorio a partire dalle 18 di oggi e fino alla s ...

?????? Maltempo, circolazione in tilt: lungo la A4 rallentamenti e stop ai mezzi pesanti

Permangono difficoltà in Lombardia dove, a causa delle nevicate in atto, è attivo il codice rosso in A4 tra Milano e Brescia con conseguente divieto di circolazione per i mezzi commerciali superiori a ...

La Protezione Civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Giallo valevole sull'intero territorio a partire dalle 18 di oggi e fino alla s ...Permangono difficoltà in Lombardia dove, a causa delle nevicate in atto, è attivo il codice rosso in A4 tra Milano e Brescia con conseguente divieto di circolazione per i mezzi commerciali superiori a ...