Maltempo: alberi caduti a Milano per neve, donna ferita, disagi alla circolazione (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Sono oltre 15 i centimetri di neve caduti su Milano e nelle ultime ore gli interventi dai vigili del fuoco e della Polizia locale si sono intensificati a causa di alberi caduti e rami spezzati in diverse zone della città, ma anche di ponteggi e cornicioni resi pericoli dal carico eccessivo. In via Raffaello Sanzio i tram sono rimasti bloccati stamane a causa di due alberi che hanno tranciato i cavi aerei. Uno dei 'pali reggifilo' di sostegno ha ceduto colpendo una passante alle gambe ma senza gravi conseguenze (codice giallo). Un uomo ha avuto un infarto mentre spalava la neve in via Monte Grappa: è stato rianimato ma è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Fatebenefratelli.

