Maltempo: alberi caduti a Milano per neve, donna ferita, disagi alla circolazione (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) – Sono oltre 15 i centimetri di neve caduti su Milano e nelle ultime ore gli interventi dai vigili del fuoco e della Polizia locale si sono intensificati a causa di alberi caduti e rami spezzati in diverse zone della città, ma anche di ponteggi e cornicioni resi pericoli dal carico eccessivo. In via Raffaello Sanzio i tram sono rimasti bloccati stamane a causa di due alberi che hanno tranciato i cavi aerei. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 dicembre 2020), 28 dic. (Adnkronos) – Sono oltre 15 i centimetri disue nelle ultime ore gli interventi dai vigili del fuoco e della Polizia locale si sono intensificati a causa die rami spezzati in diverse zone della città, ma anche di ponteggi e cornicioni resi pericoli dal carico eccessivo. In via Raffaello Sanzio i tram sono rimasti bloccati stamane a causa di dueche hanno tranciato i cavi aerei. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

emergenzavvf : #Maltempo, neve in Lombardia, Piemonte e Liguria, pioggia al Centro-Sud: dalla notte oltre 150 interventi dei… - FrancescaTGI : RT @DanieleDann1: ?? #Milano, neve abbondante e alberi caduti: ferita una donna. Ondata di #maltempo anche su gran parte della #Lombardia. S… - DanieleDann1 : ?? #Milano, neve abbondante e alberi caduti: ferita una donna. Ondata di #maltempo anche su gran parte della… - Pafo44193505 : RT @emergenzavvf: #Maltempo, neve in Lombardia, Piemonte e Liguria, pioggia al Centro-Sud: dalla notte oltre 150 interventi dei #vigilidelf… - Emergenza24 : RT @emergenzavvf: #Maltempo, neve in Lombardia, Piemonte e Liguria, pioggia al Centro-Sud: dalla notte oltre 150 interventi dei #vigilidelf… -