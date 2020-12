Maltempo a Roma, cadono alberi e rami. Ferito 61enne al Flaminio e automobilista sul Lungotevere (Di lunedì 28 dicembre 2020) A Roma un uomo di 61 anni è stato Ferito alla testa e a un braccio da un albero caduto a causa del forte vento. E' accaduto intorno alle 12 in via Stern, all'altezza del civico 3, in zona Flaminio. ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Aun uomo di 61 anni è statoalla testa e a un braccio da un albero caduto a causa del forte vento. E' accaduto intorno alle 12 in via Stern, all'altezza del civico 3, in zona. ...

emergenzavvf : #Maltempo, squadre al lavoro per contrastare i danni causati dalla pioggia e dal forte vento a #Roma: soccorso dai… - romamobilita : #Roma #viabilità #maltempo per l'allagamento del sottopasso di via Sansoni, la linea 437 non transita in via Salvia… - Ettore572 : RT @Italia_Notizie: Roma, vento forte e maltempo: uomo colpito alla testa da un albero caduto. Oltre 50 interventi dei vigili urbani https:… - sstoross : RT @emergenzavvf: #Maltempo, squadre al lavoro per contrastare i danni causati dalla pioggia e dal forte vento a #Roma: soccorso dai #vigil… - RomaAppio : RT @PrimaPaginaNews: Maltempo: cade ramo di albero a Roma, un ferito -