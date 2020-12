Magi | Raggi sempre assente a lavori Osservatorio Parlamentare

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma – “Roma ha bisogno di attenzione, poteri speciali e fondi. Ecco perche’ la notizia di un ordine del giorno approvato all’unanimita’ e’ da considerarsi importante. Ora spetta al Parlamento e al Governo dare seguito a questo primo passo”. Lo afferma in una nota Riccardo, deputato di +Europa e Presidente dell’per Roma. “Cio’ che stride in questa vicenda- continua- e’ l’atteggiamento della sindaca. Da mesi, infatti, e ben prima che si entrasse in clima elettorale, 40 parlamentari di tutti gli schieramenti, compreso il Movimento 5 Stelle, hanno lavorato per costruire una soluzione condivisa per il bene di Roma. Bene che non si ottiene chiedendo finanziamenti tout court, ma modificando la governance della Capitale per adeguarla alla sua complessita’ ...