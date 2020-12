MAD scuola | sì del Ministero per chi è iscritto nelle graduatorie | cos’è | come e quando presentarla

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 28 dicembre 2020) È stato ildell’Istruzione stesso a far pervenire, tramite la nota n. 34635 del 4 novembre 2020, una rettifica alle precedenti e discusse circolari che di fatto vietavano agli iscritti alleprovinciali (GPS) e alledi istituto di candidarsi alle supplenze tramite MAD. La nota di novembre, nello specifico, afferma che: “Per far fronte all’emergenza sanitaria in corso e al fine di consentire alle scuole di attribuire le cattedre o le ore ancora disponibili, è possibile in via eccezionale, limitatamente all’anno scolastico in corso, procedere alla nomina attraverso le MAD dei docenti inclusi anche in GPS o indi istituto di altre province.La nomina dell’aspirante da MAD può essere disposta esclusivamente dopo l’effettiva conclusione delle operazioni di nomina dalle GPS ...