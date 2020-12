Lydia Cabrera e il mondo cubano tra dei | piante e magia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente Donna. Abbiamo deciso di fare nell’ultima puntata dell’anno un viaggio esotico fino ai Caraibi. Vogliamo parlarvi di una scrittrice del secolo scorso famosa per le sue ricerche e scritti antropologici. Entreremo in un universo popolato da dei, animali,. La puntata di oggi è dedicata a Cuba e ae i misteri di Cuba Santeria, culto Ifa, religione yoruba, se questi oggi non sono solo misteriosi nomi di religioni afrocubane lo dobbiamo agli studi di. La scrittrice cubana si appassionò da subito, grazie ai racconti di servitori e balie afrocubane della sua casa, alla cultura religiosa afrocubana che studiò inseguito approfonditamente. Fu lei a ...