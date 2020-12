Lutto per Gianni Sperti: l’opinionista di U&D ha perso il papà (Di lunedì 28 dicembre 2020) Gianni Sperti, l’opinionista storico di Uomini e donne ha annunciato con un breve post sui social, la morte del padre. In un periodo già abbastanza difficile a causa della pandemia, per Gianni si è aggiunto in queste ultime ore questo grave Lutto. Sempre restio a parlare della sua vita privata, Gianni ha affidato a due semplici parole l’annuncio della scomparsa del suo adorato genitore a cui era legatissimo. Gianni annuncia la morte del padre: “Ciao papà” Con un semplice ‘ciao papà’, scritto su uno sfondo nero, Gianni Sperti ha voluto condividere il tragico Lutto che lo ha colpito. In queste ultime ore si è infatti spento il papà dell’opinionista. Al ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 28 dicembre 2020)storico di Uomini e donne ha annunciato con un breve post sui social, la morte del padre. In un periodo già abbastanza difficile a causa della pandemia, persi è aggiunto in queste ultime ore questo grave. Sempre restio a parlare della sua vita privata,ha affidato a due semplici parole l’annuncio della scomparsa del suo adorato genitore a cui era legatissimo.annuncia la morte del padre: “Ciao” Con un semplice ‘ciao’, scritto su uno sfondo nero,ha voluto condividere il tragicoche lo ha colpito. In queste ultime ore si è infatti spento ildel. Al ...

vaticannews_it : #27dicembre Con la dolcezza e la premura del padre, #PapaFrancesco al termine dell'#Angelus, prega e invita a prega… - comein1specchio : RT @SacraScrittura: Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per piangere e un tempo per ridere,… - RaioAnna : RT @SacraScrittura: Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per piangere e un tempo per ridere,… - kkeri_16 : @gretaenadia @Darkside72_vale Io ci credevo anche prima ragazze, vederlo così è stato molto forte ma non per il cov… - serena_libera : RT @SacraScrittura: Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per piangere e un tempo per ridere,… -