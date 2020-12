Luke Evans irresistibile su Instagram: gli auguri ‘piccanti’ di Gaston de “La bella e la bestia” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tra i protagonisti del remake in live action dell’omonimo film d’animazione del 1991, “La bella e la bestia”, tratto dalla fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, anche Luke Evans. L’attore veste i panni del cattivo Gaston, tra i personaggi più noti della Walt Disney. Un cacciatore prestante, arrogante e maschilista, che fa di tutto per catturare l’attenzione di Belle. Su Instagram, dove vanta un seguito di quasi 3 milioni di followers, Luke Evans ha pubblicato in occasione delle festività natalizie uno scatto pazzesco, che ha ricevuto oltre 200mila “mi piace”. leggi anche l’articolo —> Tutti gli uomini di Emma Watson Attore sia teatrale sia cinematografico, Luke Evans è ricordato soprattutto per le sue ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tra i protagonisti del remake in live action dell’omonimo film d’animazione del 1991, “Lae la”, tratto dalla fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, anche. L’attore veste i panni del cattivo, tra i personaggi più noti della Walt Disney. Un cacciatore prestante, arrogante e maschilista, che fa di tutto per catturare l’attenzione di Belle. Su, dove vanta un seguito di quasi 3 milioni di followers,ha pubblicato in occasione delle festività natalizie uno scatto pazzesco, che ha ricevuto oltre 200mila “mi piace”. leggi anche l’articolo —> Tutti gli uomini di Emma Watson Attore sia teatrale sia cinematografico,è ricordato soprattutto per le sue ...

pier35rm : Non dite a @CostanzaMblog che l’antagonista virile della Bella e la Bestia, quello che lei in un celebre commento f… - alessiettaN : Non vedrò #LaBellaELaBestia stasera perché, l'ultima volta, le canzoni erano doppiate e le voci facevano davvero pi… - sarcastichbitch : RT @namismood: Si parla troppo spesso di Luke Evans e troppo poco di Douglas Smith #thealienist - zazoomblog : Luke Evans: chi è Gaston de La bella e la bestia – FOTO - #Evans: #Gaston #bella #bestia - rakyarte : La coppia Emma Watson e Luke Evans non la supererò mai! #labellaelabestia -