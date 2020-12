Luke Evans | Gaston de La Bella e la bestia sexy per gli auguri – Guarda la foto qui

Leggi su giornal

(Di lunedì 28 dicembre 2020)è un attore e cantante gallese molto noto e conosciuto. L’attore si è affacciato al mondo del cinema non in giovanissima età, ma poi ha trovato il suo successo.stasera sarà protagonista della prima serata di Rai Uno con il film de Lae la, nel ruolo di. L’attore ha 41 anni ed è un uomo di successo. L’attore ha un profilo Instagram con quasi 3 milioni di follower.è dichiaratamente omosessuale, non si è mai nascosto ed in un’intervista ha dichiarato che fortunatamente non gli hanno mai creato discriminazioni nel suo lavoro. L’ attore quest’ anno ha deliziato i suoi followers di Instagram con unamolto speciale per augurare Buon Natale....