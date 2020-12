Luciana Paperone Lamorgese | ecco il reddito dichiarato | ecco come lady porti aperti ha fatto i soldoni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Ma quanto sono ricchi i nostri ministri e i componenti del governo? Delle risposte, va da sé, arrivano dalle dichiarazioni dei redditi, riprese da Il Tempo in edicola oggi, lunedì 28 dicembre. Si parte da Giuseppe Conte, misteriosamente impoverito: in un anno, infatti, è diventato sei volte più povero. Nel dettaglio, la sua dichiarazione 2020 indica uncomplessivo di 205.048 euro, mentre l'anno precedente era 1.207.391 euro. Insomma, un crollo verticale. E, nota Il Tempo, per quanto molto ridotta rispetto al 2019, la cifra dichiarata da Conte quest'anno dimostra che ha continuato ad incassareavvocato privato, poiché la cifra è più del doppio rispetto a quello che spetterebbe a un presidente del Consiglio, soprattutto alla luce del taglio del 20% al suo compenso varato poco dopo il suo insediamento. Comunque sia, con i suoi 205mila ...