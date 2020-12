Lotteria Italia, storico flop: venduti solo 4,7 milioni di biglietti. Ecco perché (Di martedì 29 dicembre 2020) La Lotteria Italia ha fatto flop. L'edizione del 2021 fa registrare un forte calo nell'acquisto dei biglietti: appena 4,7 milioni di tagliandi comprati, con un calo del 30% rispetto all'anno ... Leggi su quotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Laha fatto. L'edizione del 2021 fa registrare un forte calo nell'acquisto dei: appena 4,7di tagliandi comprati, con un calo del 30% rispetto all'anno ...

