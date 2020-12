Lotteria Italia, il record del 2020: vincere sarà più facile (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il primo premio vale 5 milioni di euro: l'estrazione in diretta mercoledì 6 gennaio 2021 ma già decine di premi giornalieri sono già stati estratti Leggi su today (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il primo premio vale 5 milioni di euro: l'estrazione in diretta mercoledì 6 gennaio 2021 ma già decine di premi giornalieri sono già stati estratti

Primaonline : Crollo storico per Lotteria Italia, venduti il 30% in meno di biglietti rispetto al 2019. Mai così male da 40 anni… - FQMagazineit : Lotteria Italia, crollo storico nelle vendite dei biglietti: -30%. In palio ci sono 5 milioni di euro - clikservernet : Lotteria Italia, crollo storico nelle vendite dei biglietti: -30%. In palio ci sono 5 milioni di euro - Noovyis : (Lotteria Italia, crollo storico nelle vendite dei biglietti: -30%. In palio ci sono 5 milioni di euro) Playhitmus… - Italia_Notizie : Lotteria scontrini rinviata a febbraio, più tempo per aggiornare i registratori di cassa -