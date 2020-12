Lotteria Italia: crollo storico, venduti 4,7 milioni di biglietti. 30% in meno rispetto al 2019 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Anche la Lotteria Italia risente della crisi legata al Covid-19. Per l'edizione 2020, infatti, sono stati acquistati appena 4,7 milioni di biglietti con un calo del 30% rispetto all'anno precedente. crollo... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 28 dicembre 2020) Anche larisente della crisi legata al Covid-19. Per l'edizione 2020, infatti, sono stati acquistati appena 4,7dicon un calo del 30%all'anno precedente....

